Расшифровка интервью (Украина)

В интервью по очереди говорят два человека. Один задает вопросы, второй отвечает.

Отличное качество записи. При необходимости могу отправить список вопросов, которые были заданы.

Расшифровка дословная, оплачивается в размере 3,50 грн за 1000 збп. (т.е. около 140 грн/час расшифрованной записи)

Нужна грамотность и опыт в расшифровке

Оплата на карточку Приватбанка или вебмани-кошелек