Транскрибация

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Завершен53 заявки751 просмотр

Необходимо расшифровать аудио хорошего качества, более 60 минут, срочно, оплата 5 р минута. Задание не сложное, подробное ТЗ я даю. 

8 лет назад
RenaWus
Рената 
53 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Aljonati
Алена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
С работой справилась отлично, все в срок и по ТЗ, рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик отличный, на 5+!!! Оплата вовремя! Рекомендую к сотрудничеству!!!!

Заявки фрилансеров

Aljonati
Алена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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