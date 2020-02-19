Транскрибация трех интервью общей протяженностью 120 мин

Есть презентация: [url=https://www.youtube.com/watch?v=JqZQ7liMff8]https://www.youtube.com/watch?v=JqZQ7liMff8[/url] Необходимо превратить речь с видео в текст.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интервью, 3 записи, 120 минуты в целом, хотим получить текстовые документы в среду (04.03). в документе допускаются грамматические ошибки и опечатки
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