Транскрибация трех интервью общей протяженностью 120 мин

ТранскрибацияЗакрыт14 заявок293 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интервью, 3 записи, 120 минуты в целом, хотим получить текстовые документы в среду (04.03). в документе допускаются грамматические ошибки и опечатки

4 года назад
guest_1583153995554
4 года в сервисе
Был
4 года назад