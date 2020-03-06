Транскрибирование интервью

ТранскрибацияЗавершен16 заявок506 просмотров
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2 человека, 2,5 часа, русский язык, запись в формате mp4

4 года назад
ValeriyMaz
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Grechatuborg
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$15
2 дня
Качество работы хорошее, учитывая сверхсжатые сроки над проектом
Хорошо сработались, материалы предоставлены четко, задача понятна, оплата очень быстрая.