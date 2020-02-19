Расшифровка аудиозаписей (Транскрибация) в специальной программе с пометкой шумов. Оплата: 30 рублей/минута расшифрованного текста.

Требования:

- Грамотность, отличное знание русского языка

- Готовность быстро вникнуть в правила

- Свободное время для работы 6-8 часов в день (Если у вас нет столько времени, то не пишите, пожалуйста)

- Высокая скорость набора текста.

Заданий много. В отклике пишите, пожалуйста, свой skype для связи.