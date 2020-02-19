Транскрибация.

ТранскрибацияЗакрыт74 заявки1440 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Расшифровка аудиозаписей (Транскрибация) в специальной программе с пометкой шумов. Оплата: 30 рублей/минута расшифрованного текста. 

Требования:

- Грамотность, отличное знание русского языка

- Готовность быстро вникнуть в правила

- Свободное время для работы 6-8 часов в день (Если у вас нет столько времени, то не пишите, пожалуйста)

 - Высокая скорость набора текста.

Заданий много. В отклике пишите, пожалуйста, свой skype для связи. 

4 года назад
guest_1583255390802
4 года в сервисе
Был
4 года назад