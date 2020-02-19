Транскрибация на украинском языке.

ТранскрибацияЗакрыт78 заявок1213 просмотров
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Транскрибировать аудиозапись в специальном софте (подобие субтитрирования), оплата 30 р. за минуту транскрибированного аудио.

Требования: 

-Хорошее знание русского и украинского языка

-Быстрая скорость печати

-Умение быстро вникать в правила

Возможно длительное сотрудничество при хорошем качестве.

4 года назад
guest_15825732932649
4 года в сервисе
Был
4 года назад