Анализ рынка

Управление продажамиЗакрытнет заявок541 просмотр
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Поиск возможности для бизнеса ( Микромаркеты Самообслуживания в Израиле), через конкурентное позиционирование. План действий и то что необходимо представить и в каком виде можно увидеть на прикреплённых фото. Исполнителю предоставлю ptx.

2 года назад
guest_16432892929206
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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