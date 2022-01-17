Необходимые навыки: [list][*]знание основ продаж[/list][list][*]умение продавать ИТ, Digital услуги;[*]умение вести переговоры с сотрудниками разного ранга;[*]высокая организованность, нацеленность на результат;[*]опыт ведения деловой переписки;[*]грамотная, приятная, разборчивая речь;[*]знание английского языка (upper-intermediate);[*]желание и способность к активному обучению, стремление к постоянному ...
Разработать систему мотивации для менеджеров по продажам
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Добрый день, необходима разработка системы мотивации менеджеров по продажам.
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