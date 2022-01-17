Разработать систему мотивации для менеджеров по продажам

Здравствуйте. Так или иначе мы все взаимодействует с теми, кто принимает решение -) Что хочется. Нужно донести до Партеров, важность заявлений лояльности и имиджевой рекламы бренда, узнаваемость торговой марки и как следствие - увеличение объёма продаж. Задача номер ...