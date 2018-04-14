1. Найти 100 баз контактов малого и среднего бизнеса по всей России, и выйти на лицо принимающее решение.

2. Сделать холодный обзвон контактов в целях продажи услуги по настройке рекламы. Скрипты звонков выбираете сами.

3. По окончании обзвона всех контактов сделать результаты в виде excel файла с номерами, личными страницами ОБЯЗАТЕЛЬНО социальной сети ВКонтакте, либо электронные почты тех, кто готов купить услугу.

Все подробности при личном контакте.