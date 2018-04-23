Разработать Акцию для продвижения товара.

Здравствуйте,

Нужно разработать акцию для группы товаров "Теплый пол"

Основная товарная группа - Инфракрасная пленка

С ассортиментом можно ознакомиться на сайте официального интернет магазина. Solray.com.ua

Единственное условие что бы эту акцию можно было применить для нашей розницы и для субдилеров. Например акция формата - 25 % не подходит, так как дилер и так имеет скидку на продукцию + 25 % к скидке для нас не рентабельно.