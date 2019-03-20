В стартап ConferenceCast.tv на разовый проект требуется человек со знанием английского языка, опытом поиска информации и деловой переписки. Проект помогает организаторам профессиональных оффлайн-конференций, форумов, симпозиумов и тд расширять их аудиторию через продажу и распространение видеозаписей ...
Менеджер по продажам в сфере информационных технологий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем здравствуйте!
Рад предложить вам следующую вакансию, которая
подойдет только тем, кто готов активно действовать и развиваться для достижения результата!
Все делается по телефону и электронной почте из любого города! Не имеет значения из какого Вы города;
Куда-то ездить и ходить вообще не обязательно, только нужно быть на связи в рабочее время и делать все что нужно для продаж.
Продажи в сфере информационных технологий: ит-консалтинг, аутсорсинг, программного обеспечения, оборудования, аренда серверов.
От Вас требуется активный поиск заказчиков, наработка своей клиентской базы и последующее выставление счетов, заключение договоров. Доход с каждой сделки получаете сразу после поступления средств заказчика на наши счета, оплата сдельная – Вашим заработком является % от прибыли с каждой сделки.
Заказчики организации малого и среднего бизнеса, любого региона предприниматели на стадии открытия любого бизнеса.
В ваши обязанности входит поиск новых заказов любыми удобными Вам способами (например: телефон, рассылки коммерческих предложений на email, реклама на досках объявлений, платная реклама в интернете – если разбираетесь, личные встречи, тендеры) и дальнейшее сопровождение клиента, если точнее: выставление счета, заключение договора, обмен другими документами по электронке, контроль за сроками выполнения обязательств перед клиентами, информирование о скидках и распродажах, в общем, полное ведение и удержание клиента – превращение его из нового в постоянного! От нас все остальное для того что бы сделать вашего заказчика успешным в бизнесе с помощью ИТ-технологий.
Условия:
ОКЛАДА НЕТ !!! ТОЛЬКО % ОТ СДЕЛОК !
ТО ЕСТЬ, ЕСЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПРОДАДИТЕ – ТО НИЧЕГО И НЕ ЗАРАБОТАЕТЕ...
И НАОБОРОТ, ЕСЛИ УСЕРДНО И ПОСТОЯННО ПРОДАВАТЬ – ЗАРАБОТАТЬ МОЖНО ХОРОШО ! ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ! БОЛЬШЕ ПРОДАЕТЕ – БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ !
Постоянная занятость или свободный / гибкий график на Ваше усмотрение, полностью дистанционная работа на дому или откуда хотите через интернет.
Возможность профессионального и карьерного роста!
Заработок ограничен только Вашим желанием общаться с людьми – потолка нет! Возможно официальное оформление при Вашем желании (белая заработная плата на карту – зависит от объема продаж исключительно – сколько заработаете – столько и получите + налоги, отчисления в пенсионный фонд и т.д., полный соц. пакет). НО только после прохождения испытательного срока и наработки постоянных клиентов. На начальном этапе гарантируем выплату Вашего вознаграждения агентским договором!
Можно без опыта!
Спасибо за внимание – Рады Вашим откликам!
Чтобы откликнуться на вакансию отправьте нам свое резюме с Вашим Email обязательно!
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