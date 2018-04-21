Мы топ -1 среди компаний разрабатывающих и производящих чехлы для спорт оборудования. И все таки Есть еще компании, которые с нами не работают, надо это исправлять. - Обзвонить 20 компаний по спортивной тематике. - Выяснить ЛПР. - Отправить письмо ...
Анализ инструментов разработки малых распределенных, удаленных команд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- подготовить список из топ 20 инструментов/сервисов для команд, занимающихся разработки программного обеспечения
- написать зачем они нужны и чем могут помочь команде
- найденные инструменты должны быть opensource
Например:
- rocket chat - удобный чат с функционалом вставки кода, файлов, кроссплатформенный
- github - удаленный репозиторий, доступ к коду из любой точки мира, система багтрекинга
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