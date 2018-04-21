Анализ инструментов разработки малых распределенных, удаленных команд

Управление проектамиЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- подготовить список из топ 20 инструментов/сервисов для команд, занимающихся разработки программного обеспечения

- написать зачем они нужны и чем могут помочь команде

- найденные инструменты должны быть opensource

Например:

- rocket chat - удобный чат с функционалом вставки кода, файлов, кроссплатформенный

- github - удаленный репозиторий, доступ к коду из любой точки мира, система багтрекинга

6 лет назад
coldeez
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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