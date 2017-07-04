Необходимо помочь создать рассылку по базе данных

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Необходимо помочь создать рассылку по базе данных, найти программу, объяснить как работает, сделать "замануху" по тексту. Тема экология. all4eco.ru

6 лет назад
pavel30
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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