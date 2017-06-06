Рассылка письма в личку участникам групп в ВК.

Интернет магазин на CRM. исходные данные в виде предварительного тз есть. задачи известны. нужно опросить клиента, понять логику работы проекта и все это отобразить в точном тз с учетом технологий для реализации проекта. от базы данных до готовых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПРОЕКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК ИЛИ С ЖЕНСКИХ АККАУНТОВ
Необходимо сделать рассылку письма участницам релевантных групп в ВК (письмо предоставлю позже).
1) Группы в ВК по темам:
- Театральное мастерство
- Актерское мастерство
2) При выборе девушек требования следующие:
- Красивая, ухоженная девушка
- Возраст по фото от 28 до 38 лет
- Проверить страничку на активность. Последние действие должно быть не позже чем 5 дней назад.
3) Этапы рассылки:
Шаг 1:
Вы рассылаете Письмо №1 (предоставляю утвержденному исполнителю) напрямую девушкам личным сообщением.
Шаг 2:
Вы рассылаете Письмо №2 (предоставляю утвержденному исполнителю) тем девушкам, которые ответили на Письмо №1.
Шаг 3:
Когда кандидатка ответила на Письмо №2, вы пересылаете мне вашу с ней
переписку, соответственно так, чтобы нажав на имя кандидатки, я могла
перейти на ее профиль. Пример переписки смотрите в приложенном файле
(Кира это кандидатка).
Оплачивается 30 руб. с каждой ответившей на письмо №1 и №2, которую вы мне переслали.
Количество перенаправленных мне от вас кандидаток от 20 в день.
Пишите сразу:
1. Куда принимаете деньги.
2. Как работаете: без предоплаты/с предоплатой/безопасная сделка.
3. Когда сможете приступить.
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