Рассылка письма в личку участникам групп в ВК.

$5
Управление проектамиЗакрыт8 заявок227 просмотров
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ПРОЕКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК ИЛИ С ЖЕНСКИХ АККАУНТОВ

Необходимо сделать рассылку письма участницам релевантных групп в ВК (письмо предоставлю позже).

1) Группы в ВК по темам:

- Театральное мастерство

- Актерское мастерство

2) При выборе девушек требования следующие:

- Красивая, ухоженная девушка

- Возраст по фото от 28 до 38 лет

- Проверить страничку на активность. Последние действие должно быть не позже чем 5 дней назад. 

3) Этапы рассылки:

Шаг 1:

Вы рассылаете Письмо №1 (предоставляю утвержденному исполнителю) напрямую девушкам личным сообщением.

Шаг 2:

Вы рассылаете Письмо №2 (предоставляю утвержденному исполнителю) тем девушкам, которые ответили на Письмо №1.

Шаг 3:

Когда кандидатка ответила на Письмо №2, вы пересылаете мне вашу с ней

переписку, соответственно так, чтобы нажав на имя кандидатки, я могла

перейти на ее профиль. Пример переписки смотрите в приложенном файле

(Кира это кандидатка).

Оплачивается 30 руб. с каждой ответившей на письмо №1 и  №2, которую вы мне переслали.

Количество перенаправленных мне от вас кандидаток от 20 в день.

Пишите сразу:

1. Куда принимаете деньги.

2. Как работаете: без предоплаты/с предоплатой/безопасная сделка.

3. Когда сможете приступить.

6 лет назад
ksangoulia
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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