Обзвон базы

Мы топ -1 среди компаний разрабатывающих и производящих чехлы для спорт оборудования. И все таки Есть еще компании, которые с нами не работают, надо это исправлять. - Обзвонить 20 компаний по спортивной тематике. - Выяснить ЛПР. - Отправить письмо ...
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Наша компания занимается сдачей в аренду коттеджей и турбаз посуточно. Сейчас мы планируем открывать филиалы по всей России, для этого нам необходимо собрать базу собственников домов и договориться с ними о сотрудничестве. Ваша задача позвонить по номерам из базы, договориться о сотрудничестве и заполнить таблицу с информацией по коттеджам.
Оплата за каждого, с кем вы договариваетесь. Соглашаются на сотрудничество все собственники.
Оплата 50-150 руб./контакт, в зависимости от того, на какие условия договоритесь с собственником, чем выгоднее условия, тем выше оплата. База большая, около 1000 контактов
Скрипты разговора мы предоставляем.
Если у собственника несколько домов, то оплата будет за каждый дом.
Звонки через программу "Zadarma". От вас требуется компьютер, выход в интернет, микрофон.
Связь оплачивается.
Наша компания на рынке с 2010 г. Наш сайт dom-v-arendy.ru
База ведется в гугл таблицах.
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