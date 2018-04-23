Обзвон базы

Наша компания занимается сдачей в аренду коттеджей и турбаз посуточно. Сейчас мы планируем открывать филиалы по всей России, для этого нам необходимо собрать базу собственников домов и договориться с ними о сотрудничестве. Ваша задача позвонить по номерам из базы, договориться о сотрудничестве и заполнить таблицу с информацией по коттеджам.

Оплата за каждого, с кем вы договариваетесь. Соглашаются на сотрудничество все собственники.

Оплата 50-150 руб./контакт, в зависимости от того, на какие условия договоритесь с собственником, чем выгоднее условия, тем выше оплата. База большая, около 1000 контактов

Скрипты разговора мы предоставляем.

Если у собственника несколько домов, то оплата будет за каждый дом.

Звонки через программу "Zadarma". От вас требуется компьютер, выход в интернет, микрофон.

Связь оплачивается.

Наша компания на рынке с 2010 г. Наш сайт dom-v-arendy.ru

База ведется в гугл таблицах.