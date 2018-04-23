Обзвон базы

Управление проектамиЗакрыт6 заявок204 просмотра
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Наша компания занимается сдачей в аренду коттеджей и турбаз посуточно. Сейчас мы планируем открывать филиалы по всей России, для этого нам необходимо собрать базу собственников домов и договориться с ними о сотрудничестве. Ваша задача позвонить по номерам из базы, договориться о сотрудничестве и заполнить таблицу с информацией по коттеджам. 

Оплата за каждого, с кем вы договариваетесь. Соглашаются на сотрудничество все собственники. 

Оплата 50-150 руб./контакт, в зависимости от того, на какие условия договоритесь с собственником, чем выгоднее условия, тем выше оплата.  База большая, около 1000 контактов

Скрипты разговора мы предоставляем. 

Если у собственника несколько домов, то оплата будет за каждый дом. 

Звонки через программу "Zadarma". От вас требуется компьютер, выход в интернет, микрофон. 

Связь оплачивается. 

Наша компания на рынке с 2010 г. Наш сайт dom-v-arendy.ru 

База ведется в гугл таблицах.

6 лет назад
guest_15244792298372
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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