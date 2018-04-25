Описание работодателя: Деятельность в сфере инвестиций и биржевой торговли на финансовых рынках Требования: Наличие ПК, необходимой гарнитуры (микрофона и наушников) для работы также обязательно Обязанности и Условия: Требуется менеджер для работы удаленно по обзвону клиентов (нехолодные звонки) ...
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Имеется сформированный отчет по ценам конкурентов Необходимо привезти его в порядок Все подробности и описание в файле По всем вопросам проведу и покажу до полного понимания задачи По стоимости предлагайте рассмотрим
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