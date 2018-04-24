Менеджер колл-центра удаленно на дому

Описание работодателя: Деятельность в сфере инвестиций и биржевой торговли на финансовых рынках

Требования: Наличие ПК, необходимой гарнитуры (микрофона и наушников) для работы также обязательно

Обязанности и Условия: Требуется менеджер для работы удаленно по обзвону клиентов (нехолодные звонки) по написанному сценарию, которые сами зарегистрировались на сайте и оформили подписку. Среднее время разговора с одним клиентом в пределах 2-х минут. Среднее время всех разговоров за день 2,5 часа. Остальное время работы: недозвоны, отправка писем, регистрация клиента. Наличие опыта обязательно. Наличие ПК, необходимой гарнитуры (микрофона и наушников) для работы также обязательно. Обзвон клиентов будет происходить в системе Скорозвон. После разговора необходимо будет клиента зарегистрировать, а также отправить письмо. Оплата 180 рублей в час + 30 рублей за каждую регистрацию. По опыту в среднем при 8-часовом рабочем дне в день можно зарабатывать до 2500 рублей, в месяц - до 50 000 рублей. Оплата ежедневная (на карту, на электронные кошельки).