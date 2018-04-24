Сбор базы и обзвон ЛПР

Необходимо собрать базу контактов с ЛПР (лицо принимающее решение – владелец бизнеса, директор магазина, менеджер по закупкам). В первую очередь нас интересуют райцентры и небольшие города, в которых люди живут в частных домах.

С каждого райцентра должно выходить от 4 до 10 "живых" контактов ЛПР.

Как мы с вами будем работать:

- мы обозначаем вам 2-3 региона

- вы открываете Яндекс.Карты и отбираете магазины, относящиеся к указанной нами тематике.

- звоните по указанным телефонам и выясняете контакты ЛПР.

- вносите собранную информацию в таблицу Dogle Docs.

Оплата будет производиться из расчета 10 рублей за каждый актуальный контакт (телефон, e-mail ЛПРа).

Конечно же, будут попадаться и такие организации, в которых вы не сможете дойти до ЛПР. Но это не должно быть вашей самоцелью.

PS: Мы являемся производителями домовых знаков/адресных табличек. Наша цель собрать контакты розничных магазинов, которые потенциально могут стать нашим дилером и предложить наши таблички своим посетителям.