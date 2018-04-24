Сбор базы и обзвон ЛПР

Мы топ -1 среди компаний разрабатывающих и производящих чехлы для спорт оборудования. И все таки Есть еще компании, которые с нами не работают, надо это исправлять. - Обзвонить 20 компаний по спортивной тематике. - Выяснить ЛПР. - Отправить письмо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать базу контактов с ЛПР (лицо принимающее решение – владелец бизнеса, директор магазина, менеджер по закупкам). В первую очередь нас интересуют райцентры и небольшие города, в которых люди живут в частных домах.
С каждого райцентра должно выходить от 4 до 10 "живых" контактов ЛПР.
Как мы с вами будем работать:
- мы обозначаем вам 2-3 региона
- вы открываете Яндекс.Карты и отбираете магазины, относящиеся к указанной нами тематике.
- звоните по указанным телефонам и выясняете контакты ЛПР.
- вносите собранную информацию в таблицу Dogle Docs.
Оплата будет производиться из расчета 10 рублей за каждый актуальный контакт (телефон, e-mail ЛПРа).
Конечно же, будут попадаться и такие организации, в которых вы не сможете дойти до ЛПР. Но это не должно быть вашей самоцелью.
PS: Мы являемся производителями домовых знаков/адресных табличек. Наша цель собрать контакты розничных магазинов, которые потенциально могут стать нашим дилером и предложить наши таблички своим посетителям.
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