Сбор базы и обзвон ЛПР

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Необходимо собрать базу контактов с ЛПР (лицо принимающее решение – владелец бизнеса, директор магазина, менеджер по закупкам). В первую очередь нас интересуют райцентры и небольшие города, в которых люди живут в частных домах.   

С каждого райцентра должно выходить от 4 до 10 "живых" контактов ЛПР.  

Как мы с вами будем работать: 

- мы обозначаем вам 2-3 региона 

- вы открываете Яндекс.Карты и отбираете магазины, относящиеся к указанной нами тематике. 

- звоните по указанным телефонам и выясняете контакты ЛПР. 

- вносите собранную информацию в таблицу Dogle Docs. 

Оплата будет производиться из расчета 10 рублей за каждый актуальный контакт (телефон, e-mail ЛПРа). 

Конечно же, будут попадаться и такие организации, в которых вы не сможете дойти до ЛПР. Но это не должно быть вашей самоцелью.  

PS: Мы являемся производителями домовых знаков/адресных табличек. Наша цель собрать контакты розничных магазинов, которые потенциально могут стать нашим дилером и предложить наши таблички своим посетителям.  

6 лет назад
Helen_ANT
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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