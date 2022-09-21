Ищется фрилансер для составления списка компаний-поставщиков серверов в Турции с необходимыми характеристиками. Требуется знание турецкого и русского языков. Рассматриваются два варианта серверов с подробным описанием оборудования. Укажите стоимость услуг.
Photoshop Manager
Формат: фултайм, удаленка
Приветствую! Мы, Mimesis Inc. , занимаемся разработкой технологий создания нового образа человека (включая модификации тела и наложение одежды) и интеграции этих технологий в различные продукты(в основном B2C приложения).
Для развития наших технологий мы ежедневно обрабатываем до 100 тыс. фотографий людей с помощью нейросети. Однако, чтобы обучать нейросеть, необходимо обрабатывать определенное количество фотографий соответствующим образом. Для этого у нас есть 10 человек, которые занимаются непосредственно ретушью, сортировкой фотографий и "масками" - разметкой фото, которая будет понятна нейросети.
Ищем менеджера, который достаточно разбирается в Photoshop и имеет определенные управленческие навыки, чтобы возглавить отдел и управлять процессом!
Стек/инструменты:
•Photoshop
•Amazon AWS S3
•Google docs
Задачи:
•Руководство отделом ретуши
•Руководство отделом сортировки
Рабочие обязанности:
•Координация работы между отделами Разработки AI, Ретуши и Сортировки
•Распределение задач и контроль их выполнения
•Валидация передаваемых от отделов Ретуши и Сортировки данных
Нужно будет выполнить 2 тестовых задания.
Подробнее в tg @Anti1One
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