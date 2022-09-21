Формат: фултайм, удаленка

Приветствую! Мы, Mimesis Inc. , занимаемся разработкой технологий создания нового образа человека (включая модификации тела и наложение одежды) и интеграции этих технологий в различные продукты(в основном B2C приложения).

Для развития наших технологий мы ежедневно обрабатываем до 100 тыс. фотографий людей с помощью нейросети. Однако, чтобы обучать нейросеть, необходимо обрабатывать определенное количество фотографий соответствующим образом. Для этого у нас есть 10 человек, которые занимаются непосредственно ретушью, сортировкой фотографий и "масками" - разметкой фото, которая будет понятна нейросети.

Ищем менеджера, который достаточно разбирается в Photoshop и имеет определенные управленческие навыки, чтобы возглавить отдел и управлять процессом!

Стек/инструменты:

•Photoshop

•Amazon AWS S3

•Google docs

Задачи:

•Руководство отделом ретуши

•Руководство отделом сортировки

Рабочие обязанности:

•Координация работы между отделами Разработки AI, Ретуши и Сортировки

•Распределение задач и контроль их выполнения

•Валидация передаваемых от отделов Ретуши и Сортировки данных

Нужно будет выполнить 2 тестовых задания.

Подробнее в tg @Anti1One