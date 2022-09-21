Photoshop Manager

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки585 просмотров

Формат: фултайм, удаленка

Приветствую! Мы, Mimesis Inc. , занимаемся разработкой технологий создания нового образа человека (включая модификации тела и наложение одежды) и интеграции этих технологий в различные продукты(в основном B2C приложения).

Для развития наших технологий мы ежедневно обрабатываем до 100 тыс. фотографий людей с помощью нейросети. Однако, чтобы обучать нейросеть, необходимо обрабатывать определенное количество фотографий соответствующим образом. Для этого у нас есть 10 человек, которые занимаются непосредственно ретушью, сортировкой фотографий и "масками" - разметкой фото, которая будет понятна нейросети.

Ищем менеджера, который достаточно разбирается в Photoshop и имеет определенные управленческие навыки, чтобы возглавить отдел и управлять процессом!

Стек/инструменты:

•Photoshop

•Amazon AWS S3

•Google docs

Задачи:

•Руководство отделом ретуши

•Руководство отделом сортировки

Рабочие обязанности:

•Координация работы между отделами Разработки AI, Ретуши и Сортировки

•Распределение задач и контроль их выполнения

•Валидация передаваемых от отделов Ретуши и Сортировки данных

Нужно будет выполнить 2 тестовых задания.

Подробнее в tg @Anti1One

3 года назад
guest_16633262223307
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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