Подготовка к запуску и запуск сайта

Человек с широким кругозором, который следит за тенденциями развития соц.сетей, генератор идей. Есть новый сайт, который был недавно создан, требуется посмотреть юзабилити, контент, дизайн, предложить варианты улучшения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется аналитик/менеджер по запуску сайта (удаленно).
Требуется человек с аналитическим складом ума и практическим опытом для подготовки и запускасайта мебельной тематики. Необходимо:
1. Ознакомиться/изучить основные сайты конкуренты;
2. Ознакомиться с ЦМС "Хорошоп" (на нейбудет создаваться магазин). Создаватьсямагазин должен с учетом всех преимуществданной цмс. Поддержка магазина идокументация есть, сайт с дизайном под нас уже собран.
3. Собрать семантическое ядро для сайта (или заказать сбор, где быстрее или лучше).
4. Предложить/сформировать необходимые параметры/опции для наших товаров(соответственно для работы фильтров) с учетом дальнейшей раскрутки.
5. Предложить/сформировать оптимальную структуру для сайта с учетом всехвышеперечисленных пунктов
6. Расписать задание контент менеджерам,распределить для них работу, проконтролировать выполнение до момента запуска.
Дизайн магазина готов, Ваши предложения подизайну – если таковые будут – учтутся.
Создавать магазин будем с учетом ужеимеющихся возможностей ЦМС, без доработок. Если будут необходимы такие
доработки – будем заказывать. Ноприоритетным будет создание без доработок с максимальным использованием
имеющихся возможностей.
Нужен именно менеджер/аналитик, а ненаполняльщик сайта. Человек с активной жизненной позицией, который не
замыленным взглядом подойдет к данной задаче и объединит весь комплекс работ до запуска сайта, а также проконтролируетработу субподрядчиков.
На выходе должен получиться магазин на 5-6основных разделов, наполненных товарами, группированными согласно структуре, с настроеннымипараметрами, фильтрами, поиском. Главное – должна быть заложена структура для
дальнейшего развития, seo продвижения,общего роста.
В данное время у нас есть сайт, который переделываем. Ассортимент сформирован,примерное понимание как должно быть есть – но, нужен свежий взгляд, чтобы не
получить тоже самое.
Срок выполнения – до месяца. По бюджету –предлагайте, пишите, как видите сотрудничество – будем обсуждать. Нахожусь вКиеве.
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