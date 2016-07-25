Подготовка к запуску и запуск сайта

Управление проектамиЗакрыт7 заявок267 просмотров
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Требуется аналитик/менеджер по запуску сайта (удаленно).

Требуется человек   с аналитическим складом ума и практическим опытом для подготовки и запускасайта мебельной тематики. Необходимо:

1.      Ознакомиться/изучить  основные  сайты  конкуренты;

2.      Ознакомиться с ЦМС "Хорошоп" (на нейбудет создаваться магазин).  Создаватьсямагазин должен  с учетом всех преимуществданной цмс.  Поддержка магазина идокументация есть, сайт с дизайном под нас уже собран.

3.      Собрать семантическое ядро для сайта (или  заказать сбор, где быстрее или лучше).

4.      Предложить/сформировать  необходимые параметры/опции для наших товаров(соответственно для работы фильтров) с учетом дальнейшей раскрутки.

5.      Предложить/сформировать  оптимальную структуру для сайта с учетом всехвышеперечисленных пунктов

6.      Расписать задание контент менеджерам,распределить для них работу, проконтролировать выполнение до момента запуска.

 

Дизайн магазина готов, Ваши предложения подизайну – если таковые будут – учтутся.

Создавать магазин будем с учетом ужеимеющихся возможностей ЦМС, без доработок. Если будут необходимы такие

доработки – будем заказывать.  Ноприоритетным будет создание без доработок с максимальным использованием

имеющихся возможностей.

 

Нужен именно менеджер/аналитик, а ненаполняльщик сайта. Человек с активной жизненной позицией, который не

замыленным взглядом подойдет к данной задаче и объединит весь комплекс работ до запуска сайта, а также проконтролируетработу субподрядчиков.  

 

На выходе должен получиться магазин на 5-6основных разделов, наполненных товарами, группированными  согласно структуре, с настроеннымипараметрами, фильтрами, поиском. Главное – должна быть заложена структура для

дальнейшего развития, seo продвижения,общего роста.

 

В данное время у нас есть сайт, который  переделываем. Ассортимент сформирован,примерное понимание как должно быть есть – но, нужен свежий взгляд, чтобы не

получить тоже самое.

 

Срок выполнения – до месяца. По бюджету –предлагайте, пишите, как видите сотрудничество – будем обсуждать.  Нахожусь вКиеве.

7 лет назад
guest_14734240016683
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад