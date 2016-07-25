Подготовка к запуску и запуск сайта

Требуется аналитик/менеджер по запуску сайта (удаленно).

Требуется человек с аналитическим складом ума и практическим опытом для подготовки и запускасайта мебельной тематики. Необходимо:

1. Ознакомиться/изучить основные сайты конкуренты;

2. Ознакомиться с ЦМС "Хорошоп" (на нейбудет создаваться магазин). Создаватьсямагазин должен с учетом всех преимуществданной цмс. Поддержка магазина идокументация есть, сайт с дизайном под нас уже собран.

3. Собрать семантическое ядро для сайта (или заказать сбор, где быстрее или лучше).

4. Предложить/сформировать необходимые параметры/опции для наших товаров(соответственно для работы фильтров) с учетом дальнейшей раскрутки.

5. Предложить/сформировать оптимальную структуру для сайта с учетом всехвышеперечисленных пунктов

6. Расписать задание контент менеджерам,распределить для них работу, проконтролировать выполнение до момента запуска.

Дизайн магазина готов, Ваши предложения подизайну – если таковые будут – учтутся.

Создавать магазин будем с учетом ужеимеющихся возможностей ЦМС, без доработок. Если будут необходимы такие

доработки – будем заказывать. Ноприоритетным будет создание без доработок с максимальным использованием

имеющихся возможностей.

Нужен именно менеджер/аналитик, а ненаполняльщик сайта. Человек с активной жизненной позицией, который не

замыленным взглядом подойдет к данной задаче и объединит весь комплекс работ до запуска сайта, а также проконтролируетработу субподрядчиков.

На выходе должен получиться магазин на 5-6основных разделов, наполненных товарами, группированными согласно структуре, с настроеннымипараметрами, фильтрами, поиском. Главное – должна быть заложена структура для

дальнейшего развития, seo продвижения,общего роста.

В данное время у нас есть сайт, который переделываем. Ассортимент сформирован,примерное понимание как должно быть есть – но, нужен свежий взгляд, чтобы не

получить тоже самое.

Срок выполнения – до месяца. По бюджету –предлагайте, пишите, как видите сотрудничество – будем обсуждать. Нахожусь вКиеве.