Поиск Инфо Курсов

Нужен человек который будет находить обучающие курсы по заработку.

Можно пойти двумя путями:

Исполнитель ищет авторов и просит их написать обучающий курс.

Исполнитель ищет курсы с правами перепродаж, я их выкупаю.

Обучающие курсы могут быть в любом формате, актуальные, и без обмана.

Оплата по договоренности, если это готовый новый курс то от 5000 до 15000 рублей. Если это права перепродаж, я их оплачиваю плюс 1000 руб за вашу работу по поиску.