Проджект менеджер

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка154 просмотра

Требуется проджект менеджер для разработки и продвижения группы сайтов

Задачи:

Подготовка ТЗ из концепций

Подбор исполнителей

Постановка задач и контроль исполнения

Требования:

Опыт подготовки ТЗ для дизайнеров, программистов, райтеров

Опыт дистанционного менеджмента

Высокая самодисциплина

Ежедневное присутствие онлайн

Условия:

От $250 в неделю

Свободный график

Дистанционная занятость

13 лет назад
AIEgorov
Андрей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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