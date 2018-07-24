Рассылка mail

Социально - политический проект ищет молодых фрилансеров из разных городов Украины для социологического опроса населения по поводу социальных проблем. Работа на один день. А именно: опрашивать население от 18 до 60 лет по заданным вам ...
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