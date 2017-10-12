Рассылка по моей базе подписчиков

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт19 заявок256 просмотров

Необходимо сделать рассылку по базе 27 000 подписчиков, база с меня, с вас рассылка, выберу по самой минимальной цене, для вас будет плюсом - база останется у вас!

8 лет назад
glodev_p
Павел 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров