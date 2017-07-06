Разработка ТЗ для сервиса

Требуется разработать ТЗ для локального сервиса видеотрансляций, похожего на periscope. Трансляции, ролики, комментарии, вставки рекламы, и т.д.

В ТЗ должны быть детально прорисованы веб-интерфейсы, функционал, формализованы требования к сервису.

Окончательный документ не должен вызывать вопросов ни у заказчика ни у разработчиков.

Только с опытом коммереского написания ТЗ с последующим выходом в продакшен.

Требуется прямое общение с заказчиком: скайп, телефон, возможность личного общения будет плюсом (Москва).

Опыт общения с заказчиками и управления проектами.

Опыт удаленной работы.

Аккуратность, оформление документов, формализация.

Ваша задача допросить заказчика с пристрастием и оформить ТЗ в виде, не вызывающим вопросов у разработчиков, которые будут его имплементировать.