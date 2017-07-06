Разработка ТЗ для сервиса

$750
Управление проектамиЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Требуется разработать ТЗ для локального сервиса видеотрансляций, похожего на periscope. Трансляции, ролики, комментарии, вставки рекламы, и т.д.

В ТЗ должны быть детально прорисованы веб-интерфейсы,  функционал, формализованы требования к сервису.

Окончательный документ не должен вызывать вопросов ни у заказчика ни у разработчиков.

  • Только с опытом коммереского написания ТЗ с последующим выходом в продакшен.
  • Требуется прямое общение с заказчиком: скайп, телефон, возможность личного общения будет плюсом (Москва).
  • Опыт общения с заказчиками и управления проектами.
  • Опыт удаленной работы.
  • Аккуратность, оформление документов, формализация.
Ваша задача допросить заказчика с пристрастием и оформить ТЗ в виде, не вызывающим вопросов у разработчиков, которые будут его имплементировать.
6 лет назад
jack31
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад