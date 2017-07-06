Разработка ТЗ для сервиса

Необходимо помочь создать рассылку по базе данных, найти программу, объяснить как работает, сделать "замануху" по тексту. Тема экология. all4eco.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать ТЗ для локального сервиса видеотрансляций, похожего на periscope. Трансляции, ролики, комментарии, вставки рекламы, и т.д.
В ТЗ должны быть детально прорисованы веб-интерфейсы, функционал, формализованы требования к сервису.
Окончательный документ не должен вызывать вопросов ни у заказчика ни у разработчиков.
- Только с опытом коммереского написания ТЗ с последующим выходом в продакшен.
- Требуется прямое общение с заказчиком: скайп, телефон, возможность личного общения будет плюсом (Москва).
- Опыт общения с заказчиками и управления проектами.
- Опыт удаленной работы.
- Аккуратность, оформление документов, формализация.
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