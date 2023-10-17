Шукаємо людину/людей, які знайдуть інформацію про нерухомість (Європа)

$120
Управление проектамиЗакрыт3 заявки40 просмотров
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Нам потрібний наступний результат: дізнатися який відсоток від вартості покупки забудовники оплачують агентству нерухомості, яке приведе до них покупця на покупку квартири в їхній новобудові, а також який загалом відсоток забудовників готові сплачувати % відсоток (відсотки) агенствам нерухомості за приведених ними клієнтів.

В Украіні, зазвичай, якщо ти приводиш клієнта на нову квартиру до забудовника, то за це платять 2% від вартості покупки. Треба дізнатись цей %, і чи виплачують взагалі, бо ніде не прийнято таке.

Продзвін англійською мовою у 10 містах ЄС.
Контактів немає, потрібно знайти.
Телефонний зв'язок надаємо.

В результаті одне місто = 4 повноцінні результати-відповіді (2 від забудовника, 2 від агентства нерухомості).

2 месяца назад
organicproduct
28 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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