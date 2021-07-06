Специалист по сопровождению клиентов

Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах:

— prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей

— нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира

— наш проект имеет международное признание, находится в ТОП лучших решений в соответствующей нише и имеет много международных наград.

Требования:

Грамотный письменный и устный английский и русский язык.

Ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца.

Желание учиться новому, высокая обучаемость.

Понимание маркетинга в соцсетях и опыт работы, связанный с маркетингом и продвижением.

Умение выстраивать отношения и общение с клиентами и командой.

Умение анализировать запросы - не только что нужно, а почему это нужно. Индивидуально подходить к решению проблемы.

Высокий уровень самоорганизации и выстраивания задач по приоритету.

Поддерживать существующих и потенциальных клиентов, своевременно предоставляя им актуальную и точную информацию;

Помогать клиентам использовать наш сервис в соответствии с потребностями их бизнеса;

Поддерживать связь между нашими клиентами и нашей технической командой - анализировать и определять приоритеты запросов на добавление новых функций к продукту и передавать их менеджеру по продукту;

Быть первым контактным лицом для потенциальных клиентов;

Уметь разобраться в проблеме и найти подход к клиенту в его уникальном случае, чтобы он остался доволен.

Устранять причины, по которым клиенты могут уходить, и работать над тем, чтобы они оставались с нами;

Работать над улучшением конверсии с бесплатных до VIP-аккаунтов.

Работать над возможностями апселла, разрабатывать идеи для апселла.

Никакой работы по привлечению новых клиентов. Мы ожидаем, что вы будете работать над удержанием и обновлением существующих клиентов.

Бонусы:

Интересные задачи, чёткий процесс работы, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов», планируем по спринтам.

— 14 дней отпуска оплачивается 100%;

— Пересмотр и увеличение зарплаты 2 раза в год (зависит 100% от ваших результатов);

— Адекватный менеджмент;

— Оплата 2 раза в месяц;

— Опционы;

— Приятная команда проекта.

Присоединяйтесь к нашей компании профессионалов!

Готовы начать работать хоть завтра, мы круто растем и вы нужны уже сейчас.

Контакты:

Почта [email protected]

Skype: katherine.kate18

Telegram: @katesunk