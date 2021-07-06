Открыта вакансия помощника маркетолога с знанием английского языка на уровне от С1. Обязанности включают переводы, анализ информации и различные маркетинговые задачи. Предоставляется возможность роста в должности и интересные задачи в международном проекте. Условия: работа на фулл-тайм, 14 дней оплачиваемого отпуска и оплата дважды в месяц.
Специалист по сопровождению клиентов
Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах:
— prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей
— нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира
— наш проект имеет международное признание, находится в ТОП лучших решений в соответствующей нише и имеет много международных наград.
Требования:
- Грамотный письменный и устный английский и русский язык.
- Ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца.
- Желание учиться новому, высокая обучаемость.
- Понимание маркетинга в соцсетях и опыт работы, связанный с маркетингом и продвижением.
- Умение выстраивать отношения и общение с клиентами и командой.
- Умение анализировать запросы - не только что нужно, а почему это нужно. Индивидуально подходить к решению проблемы.
- Высокий уровень самоорганизации и выстраивания задач по приоритету.
- Поддерживать существующих и потенциальных клиентов, своевременно предоставляя им актуальную и точную информацию;
- Помогать клиентам использовать наш сервис в соответствии с потребностями их бизнеса;
- Поддерживать связь между нашими клиентами и нашей технической командой - анализировать и определять приоритеты запросов на добавление новых функций к продукту и передавать их менеджеру по продукту;
- Быть первым контактным лицом для потенциальных клиентов;
- Уметь разобраться в проблеме и найти подход к клиенту в его уникальном случае, чтобы он остался доволен.
- Устранять причины, по которым клиенты могут уходить, и работать над тем, чтобы они оставались с нами;
- Работать над улучшением конверсии с бесплатных до VIP-аккаунтов.
- Работать над возможностями апселла, разрабатывать идеи для апселла.
Бонусы:
Интересные задачи, чёткий процесс работы, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов», планируем по спринтам.
— 14 дней отпуска оплачивается 100%;
— Пересмотр и увеличение зарплаты 2 раза в год (зависит 100% от ваших результатов);
— Адекватный менеджмент;
— Оплата 2 раза в месяц;
— Опционы;
— Приятная команда проекта.
Присоединяйтесь к нашей компании профессионалов!
Готовы начать работать хоть завтра, мы круто растем и вы нужны уже сейчас.
Контакты:
Почта [email protected]
Skype: katherine.kate18
Telegram: @katesunk
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