Специалист по сопровождению клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрытнет заявок415 просмотров

Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах:

prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей

— нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира

— наш проект имеет международное признание, находится в ТОП лучших решений в соответствующей нише и имеет много международных наград.

Требования:

  • Грамотный письменный и устный английский и русский язык.
  • Ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат, умение доводить поставленные задачи до конца.
  • Желание учиться новому, высокая обучаемость.
Необходимые навыки:

  • Понимание маркетинга в соцсетях и опыт работы, связанный с маркетингом и продвижением.
  • Умение выстраивать отношения и общение с клиентами и командой.
  • Умение анализировать запросы - не только что нужно, а почему это нужно. Индивидуально подходить к решению проблемы.
  • Высокий уровень самоорганизации и выстраивания задач по приоритету.
Обязанности:

  • Поддерживать существующих и потенциальных клиентов, своевременно предоставляя им актуальную и точную информацию;
  • Помогать клиентам использовать наш сервис в соответствии с потребностями их бизнеса;
  • Поддерживать связь между нашими клиентами и нашей технической командой - анализировать и определять приоритеты запросов на добавление новых функций к продукту и передавать их менеджеру по продукту;
  • Быть первым контактным лицом для потенциальных клиентов;
  • Уметь разобраться в проблеме и найти подход к клиенту в его уникальном случае, чтобы он остался доволен.
  • Устранять причины, по которым клиенты могут уходить, и работать над тем, чтобы они оставались с нами;
  • Работать над улучшением конверсии с бесплатных до VIP-аккаунтов.
  • Работать над возможностями апселла, разрабатывать идеи для апселла.
Никакой работы по привлечению новых клиентов. Мы ожидаем, что вы будете работать над удержанием и обновлением существующих клиентов.

Бонусы:

Интересные задачи, чёткий процесс работы, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов», планируем по спринтам.

— 14 дней отпуска оплачивается 100%;

— Пересмотр и увеличение зарплаты 2 раза в год (зависит 100% от ваших результатов);

— Адекватный менеджмент;

— Оплата 2 раза в месяц;

— Опционы;

— Приятная команда проекта.

Присоединяйтесь к нашей компании профессионалов!

Готовы начать работать хоть завтра, мы круто растем и вы нужны уже сейчас.

Контакты:

Почта [email protected]

Skype: katherine.kate18

Telegram: @katesunk

4 года назад
SVC
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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