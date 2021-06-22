Здравствуйте! Хочу донести до подрядчиков свое видение будущего сайта при помощи простой и наглядной схемы структуры сайта, например, сайт https://pervichki.ru/ это будет каталог новостроек, где основные типы контента это жилые комплексы, застройщики и публикации. ...
Project менеджер в крутой проект (удаленно)
О проекте:
Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах:
— prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей
— нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира
Необходимые навыки:
— Опыт работы в управлении проектами от 1 года;
— разбивка продукта на компоненты и раздача их исполнителям;
— определение требуемых ресурсов и рабочей среды, их распределение внутри команды;
— постановка рабочего процесса в команде (разработка, тестирование, работа с требованиями);
— определение приоритетности задач;
— организация работы команды вокруг требуемой задачи;
— отслеживание состояния проекта, хода выполнения задач;
— отслеживание должной приоритетности выполнения задач;
— отслеживание нагрузки задачами и прогресса по задачам каждого разработчика;
— отслеживание сроков выполнения задач;
— отслеживание удовлетворенности проектом со стороны команды;
— предоставление руководителю отчетности о ходе выполнения задач и проекта в целом;
— позитивный настрой, желание работать с людьми;
Будет плюсом:
— удерживание команды в рабочем состоянии, мотивация команды;
— решение всевозможных конфликтных ситуаций внутри команды;
— создание прозрачной среды общения между всеми участниками процесса;
— работа в IT сфере на должностях технического характера;
Предлагаем:
Интересные задачи, чёткий процесс разработки, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов», планируем по спринтам. Мы — не агентство, никаких заказчиков, все задачи касаются ИТ-отдела компании, который делает продукт компании.
— 14 дней отпуска оплачивается 100%
— Регулярный пересмотр зарплаты (зависит 100% от ваших результатов);
— Адекватный менеджмент;
— Оплата 2 раза в месяц;
— Приятная команда проекта;
Обязанности:
Типичный рабочий день PM’а предполагает:
— Планирование очереди задач;
— Проверка выполненной работы;
— Проведение стендапа с командой;
— Коммуникации с программистами ИТ отдела по слаку, скайпу, митинги;
— Работа с документацией, отчетность;
— Мониторинг выполнения задач;
— Решение разнообразных текущих проблем.
Никаких задач по привлечению новых клиентов, работа только с командой проекта.
Совмещать с другой работой или фрилансом не получится. Ищем только на фулл-тайм на 8 рабочих часов в день.
Заявки фрилансеров
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