Project менеджер в крутой проект (удаленно)

О проекте:

Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах:

— prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей

— нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира

Необходимые навыки:

— Опыт работы в управлении проектами от 1 года;

— разбивка продукта на компоненты и раздача их исполнителям;

— определение требуемых ресурсов и рабочей среды, их распределение внутри команды;

— постановка рабочего процесса в команде (разработка, тестирование, работа с требованиями);

— определение приоритетности задач;

— организация работы команды вокруг требуемой задачи;

— отслеживание состояния проекта, хода выполнения задач;

— отслеживание должной приоритетности выполнения задач;

— отслеживание нагрузки задачами и прогресса по задачам каждого разработчика;

— отслеживание сроков выполнения задач;

— отслеживание удовлетворенности проектом со стороны команды;

— предоставление руководителю отчетности о ходе выполнения задач и проекта в целом;

— позитивный настрой, желание работать с людьми;

Будет плюсом:

— удерживание команды в рабочем состоянии, мотивация команды;

— решение всевозможных конфликтных ситуаций внутри команды;

— создание прозрачной среды общения между всеми участниками процесса;

— работа в IT сфере на должностях технического характера;

Предлагаем:

Интересные задачи, чёткий процесс разработки, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов», планируем по спринтам. Мы — не агентство, никаких заказчиков, все задачи касаются ИТ-отдела компании, который делает продукт компании.

— 14 дней отпуска оплачивается 100%

— Регулярный пересмотр зарплаты (зависит 100% от ваших результатов);

— Адекватный менеджмент;

— Оплата 2 раза в месяц;

— Приятная команда проекта;

Обязанности:

Типичный рабочий день PM’а предполагает:

— Планирование очереди задач;

— Проверка выполненной работы;

— Проведение стендапа с командой;

— Коммуникации с программистами ИТ отдела по слаку, скайпу, митинги;

— Работа с документацией, отчетность;

— Мониторинг выполнения задач;

— Решение разнообразных текущих проблем.

Никаких задач по привлечению новых клиентов, работа только с командой проекта.

Совмещать с другой работой или фрилансом не получится. Ищем только на фулл-тайм на 8 рабочих часов в день.