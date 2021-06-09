Помощник менеджера (можно без опыта)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт14 заявок789 просмотров

Обязательные требования:

· Хороший или высокий уровень знаний грамматики и логики русского языка.

· Внутренний уровень ответственности, жесткое соблюдение дедлайнов.

· Отсутствие уважительных причин, почему не сделано задание.

· Возможность работать минимум по 30-40 часов в неделю.

· Возможность телефонных, скайп и зум звонков (связь оплачивается)

· Умение работать с абстракциями и додумывать идеи

· Связь: мессенджеры и почта

· Быть на связи с 10:00-19:00 по Мск.

Обязанности:

· Составление ТЗ

· Проработка гипотез

· Поиск информации и исполнителей

· Коммуникация с рекламодателями

· Исследование направлений развития проекта

Отличная вакансия для тех, кто хочет развивать продуктовое видение и опыт работы на руководящей должности. От меня Вы получаете идеи на проработку, направления для работы и бюджет на выполнение идей. При успешном развитии проекта Вы получите долю в стартапе или процент с прибыли.

Пожалуйста, не пишите те, у кого очень высокая занятость на работе/фрилансе. Соблюдение сроков и

качественное выполнение работы: это самое важное!

Оплата: на период обучения (1-2 месяца) оплата сдельная по задачам (выплаты раз в неделю), далее

25000-35000 руб. с перспективой роста. (выплаты 2 раза в месяц).

Тестовое задание пришлю в личку. Время выполнения задания 15-30 мин.

4 года назад
php_prog
Павел 
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