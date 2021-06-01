Разработка и внедрение методик и регламентов оказания IT услуг

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Закрыт1 заявка362 просмотра
  • Разработка и внедрение методик и регламентов оказания IT услуг;
  • Оценка и оптимизация существующих бизнес-процессов;
  • Анализ эффективности работы отдела системного администрирования;
  • Разработка эффективных решений типовых задач и возникающих инцидентов;
  • Разработка стратегии развития направления IT аутсорсинга.
4 года назад
pro-m
НПП 
40 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад

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