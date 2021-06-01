Заполнить документы по прохождению практики управление проектами

Прохождение практики

На основании индивидуального задания и индивидуального плана Вам необходимо:

Ежедневно заполнять Дневник по практике.

Дневник практики является Вашим основным документом во время прохождения практики. Необходимо записывать в него всё, что проделано Вами в целях выполнения плана практики и индивидуального задания.

Ежедневно (понедельник-суббота) Вы вносите соответствующие записи в дневник по практике, помечая: 1 день, 2 день, 3 день и т.д. Праздничные дни и воскресенье не являются днями практики (см. пример заполнения ). Количество дней зависит от длительности практики.

По завершении практики в соответствии с индивидуальным планом Вы заполняете Краткий отчет по практике . Отчет по своему содержанию должен отличаться от дневника, не должен его повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, то отчет должен отражать Ваши выводы о проделанной работе.

Примерное содержание краткого отчета о прохождении практики:

1. Общая характеристика места прохождения практики;

2. Краткое описание и анализ результатов проделанной работы;

3. Выводы и/или рекомендации по итогам прохождения практики.

Дневник и краткий отчет о прохождении практики выполняются на компьютере на одной стороне листа формата А4. Размеры полей листа: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм, интервал — 1,5. Цвет шрифта — черный, размер шрифта — 14, гарнитура Times New Roman.

Обращаем Ваше внимание, что примеры могут не соответствовать вашему профилю обучения. Будьте внимательны!!

Вы можете ознакомиться с примером заполненного комплекта отчетных документов.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В СЛУЧАЕ КОПИРОВАНИЯ ПРИМЕРОВ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ВАШИХ МАТЕРИАЛАХ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧАЕТЕ ОЦЕНКУ «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми результатами обучения при прохождении практики:

Код формируемой

компетенции

Наименование работ и индивидуальных заданий

ОПК-1 ОПК-4

Выбрать для исследования любую коммерческую организацию.

Составить общее описание исследуемой организации: наименование и

организационно-правовая форма; форма собственности; юридический

и фактический адреса, особенности территориального размещения;

миссия; вид экономической деятельности (отрасль); виды

производимой продукции или оказываемых услуг; основные факторы

внешней среды (делового окружения и макросреды), их влияние на

деятельность организации.

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

Ознакомиться со стратегическими задачами компании.

Охарактеризовать взаимосвязь стратегии компании, интернет-маркетинга и реализации проектов с использованием описанных

. ОПК-4

ПК-1

ПК-6

ПК-13

ПК-17

организационных форм, и структур управления проектами.

Опираясь на текущие стратегические задачи компании разработать

концепцию проекта – любого на выбор. Провести всесторонний анализ

предложенного к реализации проекта – с точки зрения финансовой и

стратегической ценности, а также уровня рисков. Сделать вывод о

приоритетности проекта. Описать исходные допущения и ограничения

проекта. Определить ключевых участников проекта, основные

заинтересованные стороны, а также соисполнителей. Определить

категории ресурсов, требуемых для реализации проекта.

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

ПК-6

Описать проектную деятельность организации: характер и

направленность проектов, окупаемость, основные ресурсы, кадровый

потенциал. Выявить основные этапы подготовки проектов, их

обсуждения, утверждения смет и т.д.

ОПК-4

ПК-1

ПК-6

ПК-13

ПК-17

Подготовить отчет о прохождении практики включающего следующие

приложения: копии документов, краткую характеристику

маркетинговой, проектной деятельности компании, предлагаемый к

реализации проект с описанием материальных ресурсов рисков,

окупаемости и т.д.;

Полный готовый комплект документов по практике включает в себя:

Индивидуальный план (с подписью студента, в личный кабинет загружается скан).

Индивидуальное задание (с подписью студента, в личный кабинет загружается скан).

Дневник по практике (в личный кабинет загружается в виде файла в формате word).

Краткий отчет по практике с подписью студента (в личный кабинет загружается в виде файла в формате word).

срок выполнения до 18.06