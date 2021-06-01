Нужна помощь руководителю проекта в качестве бизнес-аналитика. Нужен человек, который сможет полностью погрузиться в проект. Сможет ставить задачи разработчикам Анализировать требования от заказчика Помогать с внедрением продукта и взаимодействовать с пользователями ...
Заполнить документы по прохождению практики управление проектами
Прохождение практики
На основании индивидуального задания и индивидуального плана Вам необходимо:
Ежедневно заполнять Дневник по практике.
Дневник практики является Вашим основным документом во время прохождения практики. Необходимо записывать в него всё, что проделано Вами в целях выполнения плана практики и индивидуального задания.
Ежедневно (понедельник-суббота) Вы вносите соответствующие записи в дневник по практике, помечая: 1 день, 2 день, 3 день и т.д. Праздничные дни и воскресенье не являются днями практики (см. пример заполнения ). Количество дней зависит от длительности практики.
По завершении практики в соответствии с индивидуальным планом Вы заполняете Краткий отчет по практике . Отчет по своему содержанию должен отличаться от дневника, не должен его повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, то отчет должен отражать Ваши выводы о проделанной работе.
Примерное содержание краткого отчета о прохождении практики:
1. Общая характеристика места прохождения практики;
2. Краткое описание и анализ результатов проделанной работы;
3. Выводы и/или рекомендации по итогам прохождения практики.
Дневник и краткий отчет о прохождении практики выполняются на компьютере на одной стороне листа формата А4. Размеры полей листа: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм, интервал — 1,5. Цвет шрифта — черный, размер шрифта — 14, гарнитура Times New Roman.
Обращаем Ваше внимание, что примеры могут не соответствовать вашему профилю обучения. Будьте внимательны!!
Вы можете ознакомиться с примером заполненного комплекта отчетных документов.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В СЛУЧАЕ КОПИРОВАНИЯ ПРИМЕРОВ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ВАШИХ МАТЕРИАЛАХ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧАЕТЕ ОЦЕНКУ «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».
Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми результатами обучения при прохождении практики:
Код формируемой
компетенции
Наименование работ и индивидуальных заданий
ОПК-1 ОПК-4
Выбрать для исследования любую коммерческую организацию.
Составить общее описание исследуемой организации: наименование и
организационно-правовая форма; форма собственности; юридический
и фактический адреса, особенности территориального размещения;
миссия; вид экономической деятельности (отрасль); виды
производимой продукции или оказываемых услуг; основные факторы
внешней среды (делового окружения и макросреды), их влияние на
деятельность организации.
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
Ознакомиться со стратегическими задачами компании.
Охарактеризовать взаимосвязь стратегии компании, интернет-маркетинга и реализации проектов с использованием описанных
. ОПК-4
ПК-1
ПК-6
ПК-13
ПК-17
организационных форм, и структур управления проектами.
Опираясь на текущие стратегические задачи компании разработать
концепцию проекта – любого на выбор. Провести всесторонний анализ
предложенного к реализации проекта – с точки зрения финансовой и
стратегической ценности, а также уровня рисков. Сделать вывод о
приоритетности проекта. Описать исходные допущения и ограничения
проекта. Определить ключевых участников проекта, основные
заинтересованные стороны, а также соисполнителей. Определить
категории ресурсов, требуемых для реализации проекта.
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-6
Описать проектную деятельность организации: характер и
направленность проектов, окупаемость, основные ресурсы, кадровый
потенциал. Выявить основные этапы подготовки проектов, их
обсуждения, утверждения смет и т.д.
ОПК-4
ПК-1
ПК-6
ПК-13
ПК-17
Подготовить отчет о прохождении практики включающего следующие
приложения: копии документов, краткую характеристику
маркетинговой, проектной деятельности компании, предлагаемый к
реализации проект с описанием материальных ресурсов рисков,
окупаемости и т.д.;
Полный готовый комплект документов по практике включает в себя:
- Индивидуальный план (с подписью студента, в личный кабинет загружается скан).
- Индивидуальное задание (с подписью студента, в личный кабинет загружается скан).
- Дневник по практике (в личный кабинет загружается в виде файла в формате word).
- Краткий отчет по практике с подписью студента (в личный кабинет загружается в виде файла в формате word).
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