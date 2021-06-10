Обязательные требования: · Хороший или высокий уровень знаний грамматики и логики русского языка. · Внутренний уровень ответственности, жесткое соблюдение дедлайнов. · Отсутствие уважительных причин, почему не сделано задание. · Возможность работать ...
Проанализировать две школы обучения коучингу
Нужно провести конкурентный анализ двух школ обучения коучингу.
Ключевое: позиционирование и инструменты продвижения, каким образом привлекают трафик, какие рекламные каналы используют, какие используют
рекламные креативы (тексты, картинки)
Заявки фрилансеров
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