Показать структуру портала о недвижимости

Здравствуйте! Хочу донести до подрядчиков свое видение будущего сайта при помощи простой и наглядной схемы структуры сайта, например, сайт https://pervichki.ru/ это будет каталог новостроек, где основные типы контента это жилые комплексы, застройщики и публикации.

Эти 3 типа контента имеют следующие категории:

- Жилые комплексы могут находится в категориях: Город (примеры: Москва, Казань) Класс жилья (примеры: Эконом, Комфорт, Бизнес);

- Застройщики могут находится в категории Город (примеры: Москва, Казань);

- Публикации могут находится в категориях: Город (примеры: Москва, Казань) и Тип публикации (примеры: Новость, Пресс-релиз, Статья).

Из вводного выше видно, что все 3 типа контента могут быть привязаны к одной категории Город.

Также на схеме нужно показать, что тип контента ЖК связана с контентом Застройщик, а Публикации могут быть связаны и с ЖК, и Застройщиком.

То есть как это красиво преподнести на схеме? Чтобы все участники проекта начиная от контент-менеджеров и заканчивая тестировщиком понимали какой мы сайт делаем и как связаны его элементы.

От исполнителя нужно решение в виде схемы, интеллект карты или чего-то подобного. Буду рад, если просто как совет покажете как это может выглядеть на других проектах?