Помощник со знанием английского (парт-тайм) - маркетинг

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка492 просмотра

Платформа маркетинга в соцсетях открывает вакансию помощника маркетолога с дальнейшим ростом

Нужен ответственный человек, который быстро включится в процесс работы, имеет навыки и опыт продвижения и знает базовые принципы развития и продвижения бизнеса в интернете.

Обязанности:

— Периодические переводы (но это не вакансия переводчика, это малая часть работ);

— Поиск или анализ информации, всему научим;

— Разные работы по маркетингу, определим с вами конкретный список;

— Переписки и рассылки писем, ответы на письма в интересах нашей компании postoplan.app

Когда мы даем задачу, все раскладываем по полочкам и говорим как и что сделать. Нужен человек с хорошей исполнительностью, который сделает 120% от того, что его просят, так как возможен рост в должности.

Полностью удаленная работа в крутой, растущей команде!

Необходимые навыки:

— Очень важно знание английского языка на уровне от С1;

— Очень важна личная ответственность, без этого никак;

— Навыки работы с контентом - как копирайтинг, так и рерайт;

— Аналитический склад ума;

— Умение просто донести сложные вещи;

— Позитивный настрой.

Предлагаем:

Интересные задачи, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов». Мы — не агентство, никаких заказчиков, все задачи касаются компании, которая делает единый продукт.

— Мы умеем ценить классных специалистов и оплата по мере роста вашего опыта конкретно у нас будет периодически расти (зависит 100% от ваших результатов);

— 14 дней отпуска оплачивается 100%;

— Крутая и позитивная команда проекта;

— Оплата 2 раза в месяц;

— Работа в крутом международном проекте, который все время растет и бьет рекорды по всем показателям.

Совмещать с другой работой или фрилансом не получится. Ищем только на фулл-тайм на 8 рабочих часов в день удаленно.

Важно: возраст от 20 до 40 лет.

Напишите в отклике опыт работы в онлайне - что делали, имели ли дело с развитием бизнеса или ведением проектов онлайн, какие у вас менеджерские способности?

4 года назад
SVC
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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