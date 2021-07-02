Необходимо провести поиск блогеров на платформе YouTube и заполнить информацию о каждом из них, включая количество подписчиков, просмотры и другие важные метрики. Задача требует внимательности и аккуратности в сборе данных.
Помощник со знанием английского (парт-тайм) - маркетинг
Платформа маркетинга в соцсетях открывает вакансию помощника маркетолога с дальнейшим ростом
Нужен ответственный человек, который быстро включится в процесс работы, имеет навыки и опыт продвижения и знает базовые принципы развития и продвижения бизнеса в интернете.
Обязанности:
— Периодические переводы (но это не вакансия переводчика, это малая часть работ);
— Поиск или анализ информации, всему научим;
— Разные работы по маркетингу, определим с вами конкретный список;
— Переписки и рассылки писем, ответы на письма в интересах нашей компании postoplan.app
Когда мы даем задачу, все раскладываем по полочкам и говорим как и что сделать. Нужен человек с хорошей исполнительностью, который сделает 120% от того, что его просят, так как возможен рост в должности.
Полностью удаленная работа в крутой, растущей команде!
Необходимые навыки:
— Очень важно знание английского языка на уровне от С1;
— Очень важна личная ответственность, без этого никак;
— Навыки работы с контентом - как копирайтинг, так и рерайт;
— Аналитический склад ума;
— Умение просто донести сложные вещи;
— Позитивный настрой.
Предлагаем:
Интересные задачи, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов». Мы — не агентство, никаких заказчиков, все задачи касаются компании, которая делает единый продукт.
— Мы умеем ценить классных специалистов и оплата по мере роста вашего опыта конкретно у нас будет периодически расти (зависит 100% от ваших результатов);
— 14 дней отпуска оплачивается 100%;
— Крутая и позитивная команда проекта;
— Оплата 2 раза в месяц;
— Работа в крутом международном проекте, который все время растет и бьет рекорды по всем показателям.
Совмещать с другой работой или фрилансом не получится. Ищем только на фулл-тайм на 8 рабочих часов в день удаленно.
Важно: возраст от 20 до 40 лет.
Напишите в отклике опыт работы в онлайне - что делали, имели ли дело с развитием бизнеса или ведением проектов онлайн, какие у вас менеджерские способности?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами12 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется таргетолог для управления проектами по продвижению бренда мебели в стиле лофт в Instagram. Необходимы навыки создания и настройки рекламных кампаний, а также анализа эффективности. Ожидается разработка стратегии и таргетирование на целевую аудиторию.Управление проектами12 заявокЗакрыт4 года назад
- $880
Требуется проект-менеджер для удаленной работы в IT-команде. Необходим опыт управления проектами от 1 года, навыки разбивки продукта на компоненты и распределения ресурсов. Обязанности включают планирование задач, мониторинг выполнения и коммуникацию с командой. Работа на фулл-тайм, интересные задачи и комфортные условия.Управление проектами7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка схемы структуры портала о недвижимости, включающей три типа контента: жилые комплексы, застройщики и публикации. Схема должна наглядно показать категории и связи между элементами, чтобы все участники проекта могли понять концепцию сайта. Ожидается решение в виде схемы или интеллект-карты с примерами из других проектов.Закрыт4 года назад
- $300
Требуется разработка бизнес-плана для инвестора, ориентированного на создание сайта, аналогичного Авито, для Новой Зеландии. Включите анализ рынка, финансовые прогнозы и стратегию развития проекта.Закрыт4 года назад
Необходимо заполнить дневник по практике, фиксируя выполненные задачи ежедневно. По завершении практики составить краткий отчет, отличающийся от дневника. Документы должны соответствовать установленным требованиям к форматированию и содержанию. Срок выполнения — до 18.06.Закрыт4 года назад
Требуется бизнес-аналитик для помощи руководителю проекта. Основные задачи: постановка задач разработчикам, анализ требований заказчика, внедрение продукта и взаимодействие с пользователями, тестирование функционала. Опыт работы с Jira и Figma будет преимуществом.Управление проектами7 заявокЗакрыт4 года назад
Проведите конкурентный анализ двух школ обучения коучингу, сосредоточив внимание на их позиционировании, инструментах продвижения и каналах привлечения трафика. Изучите используемые рекламные креативы, включая тексты и изображения, для глубокого понимания их маркетинговых стратегий.Управление проектами4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $500
Ищется помощник менеджера для управления проектами с возможностью работы 30-40 часов в неделю. Обязательные требования: высокий уровень русского языка, ответственность и соблюдение дедлайнов. Обязанности включают составление ТЗ, поиск информации и исполнителей, коммуникацию с рекламодателями. Оплата: сдельная на период обучения, далее 25000-35000 руб. с перспективой роста.Управление проектами14 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка и внедрение методик и регламентов оказания IT услуг. Включает оценку и оптимизацию бизнес-процессов, анализ эффективности работы отдела системного администрирования, а также разработку решений для типовых задач и инцидентов. Также необходимо разработать стратегию развития IT аутсорсинга.Управление проектами1 заявкаЗакрыт4 года назад