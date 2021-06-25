Ищется таргетолог для управления проектами по продвижению бренда мебели в стиле лофт в Instagram. Необходимы навыки создания и настройки рекламных кампаний, а также анализа эффективности. Ожидается разработка стратегии и таргетирование на целевую аудиторию.
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