Поиск блогеров на ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт12 заявок1073 просмотра

Что нужно сделать

- Искать блогеров на youtube

- Заполнять данные (подписчики, просмотры и т.д)

4 года назад
guest_16246459005096
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
41 год
7 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Наталия
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Элени
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
43 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
29 отзывов
4 года назад
Лада
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Луиза
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Таргет инстаграм

    Ищется таргетолог для управления проектами по продвижению бренда мебели в стиле лофт в Instagram. Необходимы навыки создания и настройки рекламных кампаний, а также анализа эффективности. Ожидается разработка стратегии и таргетирование на целевую аудиторию.

    Управление проектами12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Project менеджер в крутой проект (удаленно)

    $880

    Требуется проект-менеджер для удаленной работы в IT-команде. Необходим опыт управления проектами от 1 года, навыки разбивки продукта на компоненты и распределения ресурсов. Обязанности включают планирование задач, мониторинг выполнения и коммуникацию с командой. Работа на фулл-тайм, интересные задачи и комфортные условия.

    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Показать структуру портала о недвижимости

    Требуется разработка схемы структуры портала о недвижимости, включающей три типа контента: жилые комплексы, застройщики и публикации. Схема должна наглядно показать категории и связи между элементами, чтобы все участники проекта могли понять концепцию сайта. Ожидается решение в виде схемы или интеллект-карты с примерами из других проектов.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бизнес-план для инвестора

    $300

    Требуется разработка бизнес-плана для инвестора, ориентированного на создание сайта, аналогичного Авито, для Новой Зеландии. Включите анализ рынка, финансовые прогнозы и стратегию развития проекта.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Заполнить документы по прохождению практики управление проектами

    Необходимо заполнить дневник по практике, фиксируя выполненные задачи ежедневно. По завершении практики составить краткий отчет, отличающийся от дневника. Документы должны соответствовать установленным требованиям к форматированию и содержанию. Срок выполнения — до 18.06.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помочь руководителю проекта

    Требуется бизнес-аналитик для помощи руководителю проекта. Основные задачи: постановка задач разработчикам, анализ требований заказчика, внедрение продукта и взаимодействие с пользователями, тестирование функционала. Опыт работы с Jira и Figma будет преимуществом.

    Figma
    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проанализировать две школы обучения коучингу

    Проведите конкурентный анализ двух школ обучения коучингу, сосредоточив внимание на их позиционировании, инструментах продвижения и каналах привлечения трафика. Изучите используемые рекламные креативы, включая тексты и изображения, для глубокого понимания их маркетинговых стратегий.

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощник менеджера (можно без опыта)

    $500

    Ищется помощник менеджера для управления проектами с возможностью работы 30-40 часов в неделю. Обязательные требования: высокий уровень русского языка, ответственность и соблюдение дедлайнов. Обязанности включают составление ТЗ, поиск информации и исполнителей, коммуникацию с рекламодателями. Оплата: сдельная на период обучения, далее 25000-35000 руб. с перспективой роста.

    Управление проектами14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка и внедрение методик и регламентов оказания IT услуг

    Требуется разработка и внедрение методик и регламентов оказания IT услуг. Включает оценку и оптимизацию бизнес-процессов, анализ эффективности работы отдела системного администрирования, а также разработку решений для типовых задач и инцидентов. Также необходимо разработать стратегию развития IT аутсорсинга.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощник менеджера

    Немного о нас: POSTOPLAN - это международная компания в области маркетинга. Нашими услугами пользуются более 100 000 специалистов и компаний из 147 стран мира. Цель сервиса - облегчить работу SMM-специалистам, маркетинговым агентствам и представителям бизнеса, ...

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    4 года назад