Требуется разработка схемы структуры портала о недвижимости, включающей три типа контента: жилые комплексы, застройщики и публикации. Схема должна наглядно показать категории и связи между элементами, чтобы все участники проекта могли понять концепцию сайта. Ожидается решение в виде схемы или интеллект-карты с примерами из других проектов.