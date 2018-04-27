ТЗ-проектирование по ГОСТ на основании брифа

Имеется сформированный отчет по ценам конкурентов Необходимо привезти его в порядок Все подробности и описание в файле По всем вопросам проведу и покажу до полного понимания задачи По стоимости предлагайте рассмотрим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть бриф описывающий информационные сущности веб-системы под кодовым названием UBER для тракторов: перечислены все информационные сущности, их поля, дано их описание. Требуется разработать полноценное ТЗ, те а) оформить документ по ГОСТ (или близко к стандартам), убрать лишнее, добавить недостающее б) разработать Flowchart диаграмы процессов (12 шт) в) разработать информационную модель (45 информационных сущностей, включая справочники, все информационные сущности уже описаны мной в брифе, надо только оформить) г) разработать прототипы интерфейсов (20 интерфейсов для 4 типов пользователей).
==Суть системы, кратко: есть Исполнитель владелец Техники. У Техники есть Календарь доступности (только доступная техника участвует в Поиске и в формировании Заказов, соответственно, при формировании Заказов статус доступности изменяется). У Исполнителей также есть Водители, у Водителей также есть Календарь доступности. Заказ это Время, Адрес, Техника, Водитель, Подтверждение от Заказчика и Исполнителя резервирование средств в кабинете Заказчика. Заказчики могут делать поиск специальной Техники, если результаты поиска их устраивают, то они формируют Заказ, который поступает на подтверждение Исполнителю. Если поиск не дает результатов или выдача техники не нравится Заказчику, то Заказчик создает Заявку которая становится доступна всем Исполнителям. Исполнители в ответ на Заявку делают Предложения. Принятое предложение также переходит в Заказ. Полное описание всех процессов и перечень информационных сущностей есть в исходном документе.
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Срок: до 7 дней
Стоимость: до 15000 рублей
Оплата: напрямую исполнителю, поэтапно (предоплаты нет)
Средства оплаты: ЯД, WMR, Qiwi [только +7], Western Union, PayPal, пластиковая карта
Готовы обсуждать структуру проекта
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