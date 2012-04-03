АИС Учета компьютерной техники

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Необходимо разработать АИС на php с поддержкой БД Oracle. АИС будет очень простой. Суть такова. На фирме имеются рабочие места с ЭВМ. Для каждого места необходимо занести информацию о сотрудниках (ФИО, должность, подразделение и т.д.), о компьютерной технике (ремонт, списание, утилизация) и о программном обеспечении (перечень ПО на каждом из компьютеров). На выходе - отчеты. С входными-выходными формами определимся на стадии ТЗ. БД будет содержать небольшое число таблиц (конкретизирую позже). Задача не сложная. Сроки небольшие 3-4 дня. Жду предложений по цене

12 лет назад
dmitry_87_55
Дмитрий 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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