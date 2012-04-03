Поставить готовый шаблон

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Требуется программист со знанием php (опыт от года). Создание сайтов. Требуется поставить готовый шаблон на несколько сайтов. При успешной работе возможно долгосрочное сотрудничество. Программист для консультации на связи.

12 лет назад
irina_mz
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад