Доработка Интернет-магазина на Битриксе

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Добрый день. Требуется разработчик на периодическую работу по доработкам сайта на Битриксе. Задача - установка калькулятора на сайт. Кто умеет кастомизировать шаблоны прошу откликнуться. :) Работаю, только с теми у кого есть опыт соответственно.

12 лет назад
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад