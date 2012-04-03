Нужна форма отправки SMS с сайта в виде компонента для joomla.

SMS отправляется через персональный SMS Сервер Хедвинд Солюшнз.

1. Отправка SMS только Россия, Беллорусия,Украина.

2. Оплата за отправку SMS через Mighty Membership с использованием его возможностей подписки и оплаты.

Управления стоимостью так же через Mighty Membershi.

Алгоритм такой .

На сайте размещен текст под текстом кнопка "отправить".

При нажатии на нее появляется всплывающее окно формы отправки

Для не зарегистрированных пользователей

В форме

Поле ввода номера (кому отправить)

Поле редактирования текста (с уже вставленным текстом)

поле подпись

поле ввести код (ссылка "получить код")

кнопка отправить

Если у пользователя нет кода при клике "получить код" в новом окне открывается форма покупки подписки от Mighty Membership после оформления и приобретения которой генерируется код, который пользователь должен скопировать в соответствующую графу отправки.

Если пользователь не ввел код/код не правильны. то форма отправки не должна скрываться, просто поле и надпись "получить код" должна подсвечиваться красным при каждом нажатии отправить.

Для зарегистрированных пользователей

В форме

Поле ввода номера (кому отправить)

Поле редактирования текста (с уже вставленным текстом)

поле подпись

поле сколько раз осталось отправить СМС (если у пользователя нет больше возможности отправлять СМС предложение продлить подписку)

кнопка отправить

или просто в случае окончания количества оплаченных SMS при нажатии "Отправить" появлялось в сплывающем окне Информация об окончании подписки и предложение перейти на страницу ее продления.