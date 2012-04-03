Необходимо сделать звук в онлайн-консультанте Мибью, работает через раз, в windows xp не работает!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма отправки SMS с сайта в виде компонента для joomla.
SMS отправляется через персональный SMS Сервер Хедвинд Солюшнз.
1. Отправка SMS только Россия, Беллорусия,Украина.
2. Оплата за отправку SMS через Mighty Membership с использованием его возможностей подписки и оплаты.
Управления стоимостью так же через Mighty Membershi.
Алгоритм такой .
На сайте размещен текст под текстом кнопка "отправить".
При нажатии на нее появляется всплывающее окно формы отправки
Для не зарегистрированных пользователей
В форме
Поле ввода номера (кому отправить)
Поле редактирования текста (с уже вставленным текстом)
поле подпись
поле ввести код (ссылка "получить код")
кнопка отправить
Если у пользователя нет кода при клике "получить код" в новом окне открывается форма покупки подписки от Mighty Membership после оформления и приобретения которой генерируется код, который пользователь должен скопировать в соответствующую графу отправки.
Если пользователь не ввел код/код не правильны. то форма отправки не должна скрываться, просто поле и надпись "получить код" должна подсвечиваться красным при каждом нажатии отправить.
Для зарегистрированных пользователей
В форме
Поле ввода номера (кому отправить)
Поле редактирования текста (с уже вставленным текстом)
поле подпись
поле сколько раз осталось отправить СМС (если у пользователя нет больше возможности отправлять СМС предложение продлить подписку)
кнопка отправить
или просто в случае окончания количества оплаченных SMS при нажатии "Отправить" появлялось в сплывающем окне Информация об окончании подписки и предложение перейти на страницу ее продления.
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