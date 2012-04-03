Сделать наложение картинки (gif) на юзерфото

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По обоим вопросам есть ссылки.

Нужно сделать - юзер закачивает фото - кропит до размера нужного - жмет ОК - получает фото + наложенный гиф.

ася 285401334

12 лет назад
dimitrius_777
Дмитрий 
42 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Добавить СМС модуль и отправку на е-мейл.

    Сайт matrason.com.ua на РНР (самописная Кактус CMS http://cms.kaktus.kiev.ua/) Нужно в корзине, после добавления товара и заполнения формы, клиенту приходило ссобщениие о с номером заказа на электронку и в виде смс.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Форма отправки SMS

    $100

    Нужна форма отправки SMS с сайта в виде компонента для joomla. SMS отправляется через персональный SMS Сервер Хедвинд Солюшнз. 1. Отправка SMS только Россия, Беллорусия,Украина. 2. Оплата за отправку SMS через Mighty Membership с использованием его возможностей подписки ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка Интернет-магазина на Битриксе

    $1000

    Добрый день. Требуется разработчик на периодическую работу по доработкам сайта на Битриксе. Задача - установка калькулятора на сайт. Кто умеет кастомизировать шаблоны прошу откликнуться. :) Работаю, только с теми у кого есть опыт соответственно.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дерево категорий

    Java script который выполняет развертывание дерево категорий хотелось бы чтобы при развертывании одной ветки другая открытая до этого сворачивалась.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для генерации меню

    Добрый день, Нужен скрипт для генерации меню вида: http://mebel24.com/demo/demo.html В БД храниться древовидная структура меню: category_id category_name category_description category_parent_id category_sort На выходе из таблицы нужно получить список вида: Яблоки (главный раздел) ------ Сладкие (подраздел для Яблок) Лимонка (подраздел для Сладкие) Кислые (подраздел для Яблок) Кандиль ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Help! Исправить баг. J!1.5 + VM1.1.9

    Нужно убрать вторую цену тут http://b23.ru/kfzz Но оставить вторую цену здесь http://b23.ru/kfz4 П.С. Исполнитель пропал недоделав. Уже три дня на связь не выходит. :( По оплате: - рубли - по факту

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать редизайн сайта

    Здравствуйте. Есть сайт syllainc(точка)com Тот дизайн что есть сейчас не устраивает. Нужно подготовить сайт к тому что бы клиент уже зашел и понял что ему предлагают увидел цены за услуги, видео отзывы и тд. Смог пообщаться со ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад