Допиливание WordPress + наполнение контентом

Требуется допилить персональный сайт художника german-gold.com:

1. Технические доработки (WordPress)

1.1. Добавить систему комментирования от Facebook и VK (под картинами).

1.2. Добавить кнопки шаринга на Facebook, VK, Google+, LinkedIn, Twitter.

1.3. Добавить кнопки лайка на Facebook, VK, Google+ (под картинами).

1.3. Добавить кнопки "Follow us" на Facebook, VK, Google+, Twitter, LinkedIn (на главной странице).

1.4. Реализовать мультиязычность (русский/английский) с автоматическим определением языка по IP и/или настройкам браузера.

1.5. Установить плагины All in One SEO Pack и Google Analytics

2. Контент

2.1. Создать несколько тематических альбомов (5 категорий) и загрузить туда фотографии картин с соответствующими подписями (предоставляется полный перечень фотографий (около 200) + таблица с подписями).

2.2. Создать раздел "О художнике" (в нем будут размещены 4 статьи).

2.3. Создать пункт "Обратная связь" с возможностью выбрать тему отправляемого сообщения ("Благодарность", "Пресс-запрос", "Предложение о сотрудничестве", "Приобретение работ", "Выставки", "Другое").

2.4. Создать раздел "Новости".

На сайте установлена тема http://demo.graphpaperpress.com/fullscreen. Хочется, чтобы он был максимально на нее похож :)

Просьба указывать цены и реальные сроки работы.

При успешном выполнении задачи возможно постоянное сотрудничество над смежными проектами.