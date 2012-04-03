Доработка магазина.

Ищу программиста, не студию, для реализации функционала интернет магазина на движке cms simpla.

Магазин абсолютно несложный, самый простой функционал, без дополнительных модулей, и т.п.

1 нюанс, шаблон уже сверстан, главная страница готова.

что нужно сделать — натянуть на двиг, сделать чтобы все функционировало

несколько важных моментов:

1. цена очень важный аспект

2. сроки, желательно реализовать все за 2–3 дня

3. человек должен быть порядочным и хотябы раз в день появляться в сети, так же быть профессионалом в своём деле, в дальнейшем постоянные заказы не менее 2х в неделю гарантирую

Так же если все пройдёт хорошо, будем сотрудничать с вами по многим проектам, проектов реально очень много и программист нужен, данный проект нужен непосредственно мне.

Я в сети постоянно, могу буть инвизибл, пишите не стесняйтесь, пишите тут или скайп, лс практически не читаю.

skype art1k_design