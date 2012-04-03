Интеграция Joomla Virtuemart и 1С

Добрый день. Требуется разработчик на периодическую работу по доработкам сайта на Битриксе. Задача - установка калькулятора на сайт. Кто умеет кастомизировать шаблоны прошу откликнуться. :) Работаю, только с теми у кого есть опыт соответственно.