Интеграция Joomla Virtuemart и 1С

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
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Должна быть полная интеграция с 1С.

В ответе пишите обязательно ЦЕНУ и как конкретно будет работать интеграция с 1С, что будет загружаться, выгружаться и т.п.

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
Life-r
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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