Интеграция Joomla Virtuemart и 1С

Требуется допилить персональный сайт художника german-gold.com: 1. Технические доработки (WordPress) 1.1. Добавить систему комментирования от Facebook и VK (под картинами). 1.2. Добавить кнопки шаринга на Facebook, VK, Google+, LinkedIn, Twitter. 1.3. Добавить кнопки лайка на Facebook, VK, Google+ (под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должна быть полная интеграция с 1С.
В ответе пишите обязательно ЦЕНУ и как конкретно будет работать интеграция с 1С, что будет загружаться, выгружаться и т.п.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Ищу программиста, не студию, для реализации функционала интернет магазина на движке cms simpla. Магазин абсолютно несложный, самый простой функционал, без дополнительных модулей, и т.п. 1 нюанс, шаблон уже сверстан, главная страница готова. что нужно сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется программист со знанием php (опыт от года). Создание сайтов. Требуется поставить готовый шаблон на несколько сайтов. При успешной работе возможно долгосрочное сотрудничество. Программист для консультации на связи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
По обоим вопросам есть ссылки. Нужно сделать - юзер закачивает фото - кропит до размера нужного - жмет ОК - получает фото + наложенный гиф. ася 285401334Закрыт12 лет назад
Сайт matrason.com.ua на РНР (самописная Кактус CMS http://cms.kaktus.kiev.ua/) Нужно в корзине, после добавления товара и заполнения формы, клиенту приходило ссобщениие о с номером заказа на электронку и в виде смс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужна форма отправки SMS с сайта в виде компонента для joomla. SMS отправляется через персональный SMS Сервер Хедвинд Солюшнз. 1. Отправка SMS только Россия, Беллорусия,Украина. 2. Оплата за отправку SMS через Mighty Membership с использованием его возможностей подписки ...Закрыт12 лет назад
Необходимо сделать звук в онлайн-консультанте Мибью, работает через раз, в windows xp не работает!Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый день. Требуется разработчик на периодическую работу по доработкам сайта на Битриксе. Задача - установка калькулятора на сайт. Кто умеет кастомизировать шаблоны прошу откликнуться. :) Работаю, только с теми у кого есть опыт соответственно.Закрыт12 лет назад
Java script который выполняет развертывание дерево категорий хотелось бы чтобы при развертывании одной ветки другая открытая до этого сворачивалась.Закрыт12 лет назад
Нужно убрать вторую цену тут http://b23.ru/kfzz Но оставить вторую цену здесь http://b23.ru/kfz4 П.С. Исполнитель пропал недоделав. Уже три дня на связь не выходит. :( По оплате: - рубли - по фактуВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад