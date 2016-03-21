Битрикс программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок114 просмотров

Для работы с сайтом на Битрикс Бизнес. Интернет-магазин.Нужно поменять шаблон (есть верстка) и добавить несколько новых функций. Прошу откликаться только непосредственных исполнителей.

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров