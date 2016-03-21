Необходим парсеринг zzap .ру , только продавцы системы интересуют в формате excel списком срок исполнения 3-7 дней
Битрикс программист
Для работы с сайтом на Битрикс Бизнес. Интернет-магазин.Нужно поменять шаблон (есть верстка) и добавить несколько новых функций. Прошу откликаться только непосредственных исполнителей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать конструктор такого плана http://www.printclick.ru/ Ваша цена и срокиВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители!Закрыт9 лет назад
Требуется сделать мобильную версию сайта http://4stor.ru/. Версия DLE 11.0. Шаблон должен быть в текущем стиле сайта. Какие то блоки, возможно, будем убирать. От Вас хочу получить готовую папку шаблона, после заливки которой у меня должно ...Закрыт9 лет назад
на сайте dnotseny.com.ua (dnotseny.com.ua/shop) доработать: 1. добавить возможность добавления текстов и картинок-инфографик в каждую категорию товаров (и на главной странице) над и под самими товарами (на главной над и под категориями). ...Закрыт9 лет назад
Есть программа на сервере. Так же есть исполнители зарегистрированные на сайте. Заказы проходящие по этой программе надо контролировать и при выполнении определенного условия надо отправить смс зарегистрированным пользователям с личного кабинета. Условие проверяется через каждые ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $45
Задача: Автоматизировать действия в браузере Действия: 1. Авторизация по сертификату .cer (IE) 2. Авторизация по логину и паролю 3. Открыть страницу из фрейма 4. Заполнить поле (текст) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Работы на час-два. необходимо выполнить следующие пункты. Задание необходимо уже закончить сегодня. Знания html.css обязательны. Пункт 2 в сайте миксерт, выступает строчка OTTC на другую строку, необходимо что бы на одной строке всё было ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Задания для новичка, требует базовые знания (php и xpath). Оценочное время работы от 20мин до 1ч. Доработка парсера от Wp плагина http://www.keywordrush.com/affiliateegg Сделать по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1gORX_pVkn0j_YtnXlHUcEadLlxL4ygK96L-Aw_Ublzw/edit# Прикрепляю пример парсера. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад