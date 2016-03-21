Здравствуйте, ув. исполнители! Есть сайт на opencart, находится на vps сервере. Что нужно сделать: 1. Маленькое задание в админке... В разделе заказы... Нужно сделать так, что бы выбрав галочками заказы, можно было ...
Нужен скрипт на PHP или прикладная программа для отправки смс
Есть программа на сервере. Так же есть исполнители зарегистрированные на сайте. Заказы проходящие по этой программе надо контролировать и при выполнении определенного условия надо отправить смс зарегистрированным пользователям с личного кабинета. Условие проверяется через каждые 5-6 минут.
Укажите ваши цены и сроки желательно. Если есть готовые наработки тоже рассматриваются
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