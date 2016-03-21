Нужен скрипт на PHP или прикладная программа для отправки смс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок122 просмотра

Есть программа на сервере. Так же есть исполнители зарегистрированные на сайте. Заказы проходящие по этой программе  надо контролировать и при выполнении определенного условия надо отправить смс зарегистрированным пользователям с личного кабинета. Условие проверяется через каждые 5-6 минут.

Укажите ваши цены и сроки желательно. Если есть готовые наработки тоже рассматриваются

PHP
9 лет назад
sam999
47 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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