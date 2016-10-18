Добрый день, У нас есть сайт 4logist.com, который работает уже около 3 лет. Хотим его полностью изменить и использовать шаблон wordpress'a http://the7.dream-demo.com/home/business/1-business/ Хотим его переделать по такому первоначальному ТЗ. (пристегиваю). ...
Доработка сайта OpenCart
Здравствуйте, ув. исполнители!
Есть сайт на opencart, находится на vps сервере.
Что нужно сделать:
1. Маленькое задание в админке... В разделе заказы... Нужно сделать так, что бы выбрав галочками заказы, можно было массово изменить им статус... т.е. установить "Доставлено\ продано" или любой другой, ещё кнопка "Поднять", что бы выбранные вверху списка оказывались...
2. В админке оформление заказа реализован модуль "Сформировать доставку"
Там просто указывается полоской как идти, но надо что бы ещё указывался транспорт, каким ехать в разных вариантах. Как на яндексе, (пример https://maps.yandex.ru/37/astrahan/?z=15&ll=48.048777%2C46.345641&l=map&rtext=46.345983%2C48.059421~46.349549%2C48.038048&origin=jsapi_2_1_35&from=api-maps&rtt=mt ).
3. Настроить автоматическую рассылку, вставить письмо html.
Интересуют стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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