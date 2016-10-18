Доработка сайта OpenCart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок205 просмотров

Здравствуйте, ув. исполнители!

Есть сайт на opencart, находится на vps сервере.

Что нужно сделать:

1. Маленькое задание в админке... В разделе заказы... Нужно сделать так, что бы выбрав галочками заказы, можно было массово изменить им статус... т.е. установить "Доставлено\ продано" или любой другой, ещё кнопка "Поднять", что бы выбранные вверху списка оказывались...

2. В админке оформление заказа реализован модуль "Сформировать доставку"

Там просто указывается полоской как идти, но надо что бы ещё указывался транспорт, каким ехать в разных вариантах. Как на яндексе, (пример https://maps.yandex.ru/37/astrahan/?z=15&ll=48.048777%2C46.345641&l=map&rtext=46.345983%2C48.059421~46.349549%2C48.038048&origin=jsapi_2_1_35&from=api-maps&rtt=mt ).

3. Настроить автоматическую рассылку, вставить письмо html.

Интересуют стоимость и сроки.

HTMLOpencart
9 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$170
3 дня
Сергей быстро и профессионально справился с задачей. Разобрался во всём даже не задавая дополнительных вопросов. Будем сотрудничать и дальше. Мои наилучшие рекомендации!
Не быстрая оплата, а так всё нормально.

Заявки фрилансеров

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад