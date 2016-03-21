Добрый день, У нас есть сайт 4logist.com, который работает уже около 3 лет. Хотим его полностью изменить и использовать шаблон wordpress'a http://the7.dream-demo.com/home/business/1-business/ Хотим его переделать по такому первоначальному ТЗ. (пристегиваю). ...
SaaS на React JS (требуется фронтэндер)
Мы создаем B2B SaaS системы для рынка медицины. В настоящее время мы подготовили макеты интерфейса для нового адаптивного веб приложения и для его программирования ищем опытного фронтэнд-разработчика, готового увлеченно подойти к данной задаче, совместно создать удобные, современные и отзывчивые интерфейсы веб приложения.
Проект по срокам оценивается в несколько месяцев плотной работы.
От нас - слаженная работа в команде профессионалов на удаленке, оплата ~160тр в месяц.
От Вас - опыт работ от 5 лет, развитые навыки в современной клиентской разработке, опыт в коммерческих проектах на React JS более года.
Во вложении некоторые фрагменты интерфейса веб приложения. Данное приложение является полностью новой версией существующего, которое написано на PHP.
Для верстальщика на проекте тоже найдется работа. Требования высокие.
Заявки фрилансеров
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