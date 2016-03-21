Перемещение и выборочное копирование товаров на другой домен в ИМ

Движок OSCommerce с некоторыми доработками.

Нужны дописать функционал для:

1. Быстрого перемещения товаров с помощью drag'n'drop jquery внутри одного домена и в рамках одного экрана (чтобы для перемещения не приходилось скролить страницу).

2. Выборочного копирования товаров с тестового домена на боевой. Домены на одном и том же движке с одинаковой структурой БД и одинаковыми файлами 1 в 1.

ТЗ только(!) после примера вашей работы с классами в PHP. Детальнее в переписке.

Если вам нечего предоставить не тратьте пожалуйста свое и мое время.

Так же если вы плохой читатель, тоже просьба не писать. Читайте внимательно данное описание.

Оплата по факту выполненных работ, или можно разбить на этапы.

Сначала все доработки нужно продемонстрировать на тестовом домене.

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В заявке пишите сразу ваш Skype.