Попап окно на лендинг

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Нужно сверстать и настроить попап окно на лендинг heyland.co.ua/ 

Само окно выглядит так – joxi.ru/12MpyXDf4L5zwm 

Идея попапа такая – окно всплывает, когда человек подводит курсор к области закрытия вкладки. 

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9 лет назад
lun_shpun
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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